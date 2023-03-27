«Ласточку» из Самары до Сызрани заменит другой состав 1 и 2 апреля 2023 года

Замена составов вызвана производственной необходимостью / Фото: samppk.ru

В предстоящие выходные, 1 и 2 апреля 2023 года, скоростной поезд «Ласточка» не будет курсировать по маршруту Самара — Сызрань. Его заменят на состав ЭД-4М.

— Данная мера вызвана производственной необходимостью, — сообщили в Самарской пригородной пассажирской компании.

В субботу, 1 апреля 2023 года, будет действовать следующее расписание электропоездов: № 7141 Самара (отпр. 07.10) – Сызрань (приб. 08.57), № 7142 Сызрань (отпр. 09.22) – Самара (приб. 11.13), № 7145 Самара (отпр. 18.32) – Сызрань (приб. 20.13).

В воскресенье, 2 апреля 2023 года, электрички будут курсировать по такому графику: № 7142 Сызрань (отпр. 09.22) – Самара (приб. 11.13), № 7143 Самара (отпр. 16.08) – Сызрань (приб. 17.46), № 7144 Сызрань (отпр. 18.07) – Самара (приб. 19.53). Время везде указано местное.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал