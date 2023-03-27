Капитальный ремонт Дома культуры стартует в селе Кошкинского района Самарской области

Благодаря ремонту для проведения мероприятий будут созданы комфортные условия. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В селе Старое Максимкино Кошкинского района Самарской области начинается капитальный ремонт Дома культуры в рамках нацпроекта «Культура». Об этом сообщает портал национальныепроекты.рф.

В настоящий момент подрядчик уже приступил к демонтажу и вывозу строительного мусора. Благодаря ремонту для проведения мероприятий будут созданы комфортные условия и современные технические возможности.

Проект ремонта предусматривает обновление зрительного зала, сцены и оборудования. По словам руководителя управления культуры района, жители долго ждали начала этого ремонта, он позволит проводить более интересные и качественные мероприятия, а также привлекать новых зрителей и увеличивать популярность Дома культуры.

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