В Самаре передали в суд дела более 13 тысяч должников за воду

В 2023 году так было взыскано более 95 миллионов рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В областном центре дела более 13 тысяч должников «РКС-Самара» за водоснабжение и водоотведение передали в суд. Речь идет о суммах невыплат от 5 тысяч рублей.

— Судебный приказ может быть выдан без участия в разбирательстве самого неплательщика. Теперь долги будут взыскиваться в принудительном порядке судебными приставами, — рассказали в ресурсоснабжающей компании.

То есть будут применяться разные меры воздействия, в том числе списание средств с карты, запрет выезда за границу, арест имущества, ограничения в выдаче кредитов и др. В 2023 году так было взыскано более 95 миллионов рублей.

Самарцам, имеющим долги за воду, рекомендуется погасить долг. Если это не позволяют обстоятельства, надо обратиться в центр обслуживания клиентов и попробовать договориться о рассрочке. Сотрудники могут найти способы перерасчета долга, при наличии объективных причин и документов.

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