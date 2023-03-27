Самарский онколог Золотарева назвала самые распространенные виды рака у мужчин и женщин

Рак легких встречается у представителей обоих полов, но среди мужчин чаще Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Заместитель главного врача по медпрофилактике, реабилитации и связям с общественностью самарского онкоцентра Татьяна Золотарева рассказала, какие виды рака чаще всего встречаются у женщин, а какие — у мужчин.

По словам специалиста, дамы в основном страдают от рака молочной железы и заболеваний репродуктивной сферы (рак тела матки, яичников, шейки матки), пишет 63.ру. У мужчин часто встречаются опухоли толстой кишки и предстательной железы. Кроме того, у них чаще, чем у женщин, выявляют рак легкого.

Татьяна Золотарева рассказала, какими симптомами могут сопровождаться все эти болезни. К примеру, при раке толстой кишки бывают нарушение стула и длительная слабость; при раке легкого — продолжительный кашель (более 2 месяцев). Рак молочной железы у женщин сопровождается изменением цвета и структуры кожи, появлением уплотнений; рак яичников или шейки матки — неожиданными кровянистыми выделениями. В случае появления подобных симптомов необходимо обратиться к врачу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал