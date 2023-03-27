Сильная магнитная буря накроет Самару 30 марта 2023 года

Жители могут почувствовать головную боль Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местным жителям рассказали о надвигающейся магнитной буре. Она накроет областную столицу 30 марта 2023 года.

По информации специалистов my-calend, сила магнитной бури составит 5 баллов. В этот день метеочувствительные горожане могут почувствовать головные боли, также могут наблюдать резкие перепады настроения, упадок сил и депрессия. Местным жителям рекомендуют следить за своим психическим состоянием, избегать эмоционального напряжения и стресса.

Напомним, также самарцам рассказали, какая погода будет в конце марта. Последняя неделя обещает быть пасмурной и дождливой.

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