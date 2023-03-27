Телемедицинскую связь протестировали между кардиоцентром Самары и ЦРБ Большечерниговского района

Телемост состоялся в формате "врач - врач" / Фото: Единая Россия

Состоялось бета-тестирование телемедицинской связи между кардиоцентром Самары и ЦРБ Большечерниговского района. Это стало возможно при содействии партпроекта «Цифровая Россия» в Самарской области.

Жители удаленных районов губернии давно просили о проведении консультаций профильных медспециалистов. Свое пожелание они внесли в народную программу «Единой России» в раздел «Здравоохранение». На днях удалось протестировать связь с Большой Черниговкой. По запросу местной больницы самарские врачи помогли с корректировкой лечения пациента, который страдает сердечно-сосудистым заболеванием.

В последнее время мужчине стало хуже, у него появилась сильная одышка. Везти его в таком состоянии в кардиоцентр в Самару было опасно. Был проведен телемост в формате «врач — врач», целями которого стали поиск причины ухудшения состояния пациента и выработка решений по улучшению его здоровья.

— Наш проект направлен на помощь жителям отдаленных районов. Тестирование мы решили начать с Большечерниговского. Благодаря новой разработке, мы можем сократить путь пациента к квалифицированной медпомощи. Если мы говорим о кардиодиспансере, то с четырех-пяти до одного-двух месяцев, — рассказал координатор партпроекта «Цифровая Россия» в Самарской области Олег Сурнин.

В рамках проекта в регионе планируют протестировать и другой формат связи: «врач с пациентом — врач». Консультация будет вестись по защищенной беспроводной сети телемедицинских услуг. Ее разработала местная компания.

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