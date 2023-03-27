Новый двухэтажный поезд запустят через Самару до Имеретинского курорта в конце мая 2023

Поезд будет состоять из современных купейных вагонов / Фото: РЖД

Жители Самары смогут путешествовать на юг России на двухэтажном поезде. Он начнет курсировать до Имеретинского курорта в Сочи в конце мая 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

Новый двухэтажный поезд №357/358 будет сообщением Уфа — Имеретинский курорт. Первый состав отправится из столицы Башкортостана в 7:18 27 мая 2023 года, из Самары — в 16:35. Отправление из Имеретинского курорта намечено на 18:51 29 мая.

В пути состав будет делать несколько остановок. Среди них: Абдулино, Самара, Сызрань-город, Сенная, Саратов, Волгоград, Краснодар, Туапсе, Сочи, Адлер и др. Поезд будет состоять из двухэтажных купейных вагонов, оснащенных системами поддержки микроклимата, экологически чистыми туалетами, розетками для зарядки гаджетов. Также предусмотрены вагон-ресторан и купе увеличенной площади для маломобильных пассажиров.

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