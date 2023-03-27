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НовостиОбщество27 марта 2023 12:33

Студенты из Самарской области вошли в пятерку интеллектуальной олимпиады

Награждение состоялось 25 марта 2023 года
Алена ПРОВКИНА
Ребята представили регион. Фото: Департамент информационной политики

Ребята представили регион. Фото: Департамент информационной политики

Самарские студенты вошли в топ-5 Интеллектуальной олимпиады. Торжественное мероприятие состоялось 25 марта 2023 года.

По информации пресс-службы правительства региона, проект реализуют в целях привлечения молодежи к интеллектуально-творческой деятельности. Самарскую область представили 17 студентов-победителей регионального этапа. В команду вошли представители СНИУ и СамГУПС. Сборная губернии заняла четвертое место по итогам соревнований.

Всех победителей и призеров наградили медалями, дипломами и ценными призами. По сравнению с прошлым годом ребята из региона повысили рейтинг и поднялись на несколько позиций вверх.

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