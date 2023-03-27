В Самаре увеличили площадь аварийно-ямочного ремонта до 10 300 квадратных метров

Специалисты работают на участках. Фото: мэрия

В Самаре сотрудники подрядной компании продолжают аварийно-ямочный ремонт. Площадь благоустройства расширили до 10 300 квадратных метров.

По информации городской администрации, дополнительную площадь ремонта включили уже в имеющиеся контракты на содержание улично-дорожной сети. Службы благоустройства трудятся с 16 марта, задействовав 4 специальные установки. На данный момент дефекты устранили на площади 9 600 квадратных метров.

Специалисты отмечают, что на состояние дороги влияет высокая загруженность. Благодаря ранней весне, основной ремонт дорог начнут раньше сроков.

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