Самарцы увидят эксклюзивную премьеру мистического детектива «Детектор» 30 марта 2023

Новый фильм якутского режиссера Костаса Марсаана покажут в сети / Фото: предоставлено онлайн-кинотеатром KION

Жители Самары увидят детективный триллер якутского режиссера Костаса Марсаана «Детектор» (16+). Эксклюзивная премьера режиссерской версии мистической картины состоится в четверг, 30 марта 2023 года, в онлайн-кинотеатре KION от экосистемы МТС.

В центре сюжета — героиня по имени Виктория. Она бывший оперативный сотрудник, которая привыкает к нормальной жизни с мужем-психологом Романом. Когда-то на женщину напал преступник, и теперь она не может иметь детей. Виктория вместе с супругом решает взять из детдома 6-летнюю Дашу, чьи родители погибли в пожаре.

Девочка начинает рисовать странные картины. В них Виктория видит жертв убийцы, которого она не смогла арестовать. Героиня хочет поймать преступника. Пока она ведет свое расследование, ее муж пытается разобраться с психикой ребенка. Главные роли в картине исполнили Екатерина Вилкова и Кирилл Кяро.

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