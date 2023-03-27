Крупный банк запустил для клиентов малого и среднего бизнеса прием оплаты электронными сертификатами

С помощью электронных сертификатов можно оплачивать медицинское и специализированное оборудование, средства реабилитации, лекарственные препараты. Фото: https://ru.freepik.com/author/xb100.

ВТБ запустил для клиентов среднего и малого бизнеса возможность принимать оплату электронными сертификатами, выданными на самостоятельное приобретение отдельных видов товаров, работ и услуг за счет бюджетных средств. Работа с электронными сертификатами доступна как офлайн-магазинам, так и при онлайн-торговле.

Сертификат привязан к карте «Мир», а зачисленные на него средства можно потратить только на товары, работы и услуги из перечня, который публикуется в Единой системе нормативной справочной информации. С помощью электронных сертификатов можно оплачивать медицинское и специализированное оборудование, средства реабилитации, лекарственные препараты. Выбрать необходимые товары, их количество и место покупки владельцы сертификатов могут самостоятельно.

Для представителей среднего и малого бизнеса новое решение банка предоставляет конкурентное преимущество и расширяет перечень доступных способов расчетов с покупателями. Подключение кассовых терминалов к системе приема электронных сертификатов позволяет при оформлении покупки одним нажатием изменять источник оплаты. Покупатель может выбрать, списывать деньги со счета карты «Мир» либо полностью или частично оплатить стоимость товара средствами электронного сертификата, привязанного к этой карте.

- Работу над социально значимыми проектами и участие в государственных мерах поддержки мы считаем одним из приоритетных направлений и стремимся сделать современные финансовые сервисы доступными для всех категорий граждан. Решение для приема оплаты электронными сертификатами повысит качество обслуживания покупателей. По нашим оценкам, особенно перспективное направление развития – это оплата онлайн, благодаря которой приобрести необходимое оборудование и товары можно в любое удобное время и без посещения магазинов, − отметила руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития − старший вице-президент ВТБ. Юлия Копытова.