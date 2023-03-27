Самарская епархия распланирует территорию в 6,77 га в Железнодорожном районе

Как именно религиозная организация планирует использовать участок, пока неизвестно Фото: Иван ВИСЛОВ

Самарская епархия Русской православной церкви распланирует территорию в Железнодорожном районе областной столицы. Соответствующее разрешение религиозной организации выдала городская администрация. Информация об этом размещена в документах на сайте мэрии.

Самарская епархия РПЦ должна будет подготовить документацию по планировке территории в границах улиц Белогородской, Авроры и Набережной реки Самары. Площадь земельного участка составляет 6,77 га. Насколько известно, там разрешно строить высотные жилые и общественные здания, а также спортивные объекты.

Разработать необходимую документацию религиозная организация должна в течение 12 месяцев. В дальнейшем проект нужно будет направить для согласования в департамент градостроительства Самары.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал