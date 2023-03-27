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НовостиОбщество27 марта 2023 13:40

В Самарской области открыли сбор заявок на третий форум «Сильные идеи для нового времени»

Жители смогут представить свои проекты
Алена ПРОВКИНА
Жители смогут принять участие в форуме

Жители смогут принять участие в форуме

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области стартовал сбор заявок на третий форум «Сильные идеи для нового времени». Местные жители смогут представить свои проекты.

По информации пресс-службы правительства региона, губерния вошла в тройку лидеров по количеству заявок. Жители представили 1351 инициативу. Первое место по количеству заявок на направлении «Национальная социальная инициатива». На втором месте – «Развитие регионов», на третьем – «Национальная экологическая инициатива». Регион вошел в тройку лидеров.

С сегодняшнего дня вновь открыт сбор идей по 6 направлениям: национальная социальная инициатива, национальная технологическая инициатива, национальная кадровая инициатива, национальная экологическая инициатива, предпринимательство и цифровые сервисы.

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