Более 14 тысяч детей пойдут в первый класс в Самаре в 2023 году

Родители будущих первоклашек смогут подать заявления в электронном виде, заказным письмом или лично Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу, 31 марта, в Самаре стартует приемная кампания в первые классы. Планируется, что в 2023 году за парту впервые сядут более 14 тысяч ребят. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

— Школы Самары примут свыше 14 000 первоклассников в новом учебном году. Всем детям, родители которых подали заявление на прием в первый класс, будет предоставлено место в образовательном учреждении города, — отметила руководитель департамента образования Ирина Коковина.

В приемной кампании 2023/2024 года примут участие 151 муниципальное учреждение, шесть государственных и десять частных общеобразовательных заведений, а также десять школ-интернатов. Подать заявления на прием в первые классы можно через единый портал госуслуг, лично придя в школу или заказным письмом по почте.

Напомним, приемная кампания будет проходить в два этапа: первый — с 31 марта по 30 июня 2023 года (дети с закрепленных территорий), второй — с 6 июля по 5 сентября 2023 года (в любую школу на свободные места).

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