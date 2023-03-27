В Самарской области мужчину признали виновным в убийстве 4-х человек

Мужчина окажется в колонии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области мужчину признали виновным в смерти четырех человек. Мужчина действовал по поручению лидера преступной группировки.

По информации прокуратуры Самарской области, правоохранители установили, что в 2005 году подозреваемый похитил мужчину и убил его топором. После в июне 2010 года злоумышленник продолжал выполнять указания лидера преступной группировки и застрелил сотрудников ЧОП «Гром», контролеров и посетителей рынка, расположенного на пересечении улицы Ташкентской и проспекта Карла Маркса.

Подсудимый отрицал факт совершения указанных убийств. Суд приговорил злоумышленника к 23 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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