В Самаре возбудили уголовное дело после пожара в доме Челышева

Возбуждено уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре произошел крупный пожар в доходном доме Челышева на улице Красноармейской. После возгорания возбуждено уголовное дело.

По информации прокуратуры Самарской области, правоохранители выявили нарушения требований сохранения объектов культурного наследия. После пожара в Доме Челышева возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований сохранения объектов культурного наследия, включенных в единый госреестр, повлекшего его повреждение. Из-за неосторожного обращения с огнем произошел крупный пожар. По предварительным данным, восстановительный ремонт превысит 500 тысяч рублей.

На данный момент проводят необходимые следственные действия. Ход расследования взят под контроль прокуратурой.

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