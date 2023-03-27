В Самаре возбудили уголовное дело после пожара в доме Челышева

Возбуждено уголовное дело
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самаре произошел крупный пожар в доходном доме Челышева на улице Красноармейской. После возгорания возбуждено уголовное дело.
По информации прокуратуры Самарской области, правоохранители выявили нарушения требований сохранения объектов культурного наследия. После пожара в Доме Челышева возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований сохранения объектов культурного наследия, включенных в единый госреестр, повлекшего его повреждение. Из-за неосторожного обращения с огнем произошел крупный пожар. По предварительным данным, восстановительный ремонт превысит 500 тысяч рублей.
На данный момент проводят необходимые следственные действия. Ход расследования взят под контроль прокуратурой.
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