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НовостиОбщество27 марта 2023 14:58

В Самарской области председатель правительства провел прием граждан

Во время приема рассмотрели обращения жителей в органы власти
Алена ПРОВКИНА
В регионе провели прием граждан

В регионе провели прием граждан

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области председатель правительства региона Виктор Кудряшов провел прием граждан. Во время встречи с жителями обсудили их обращения в органы власти.

По информации пресс-службы правительства региона, инициативная группа жителей поселка Усть-Кинельский рассказали, что не согласны с принципом начисления платы за вывоз мусора. Плату рассчитывают, исходя из площади жилья, а не из числа проживающих. Председатель правительства предложил продумать адресные меры поддержки и систему компенсаций, проживающих в частных домах.

Также во время приема обсудили вопрос завершения строительства ЖК «Космолет». Работы несколько раз останавливали. Здание планируют достроить.

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