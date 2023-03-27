В Самарской области председатель правительства провел прием граждан

В регионе провели прием граждан
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
В Самарской области председатель правительства региона Виктор Кудряшов провел прием граждан. Во время встречи с жителями обсудили их обращения в органы власти.
По информации пресс-службы правительства региона, инициативная группа жителей поселка Усть-Кинельский рассказали, что не согласны с принципом начисления платы за вывоз мусора. Плату рассчитывают, исходя из площади жилья, а не из числа проживающих. Председатель правительства предложил продумать адресные меры поддержки и систему компенсаций, проживающих в частных домах.
Также во время приема обсудили вопрос завершения строительства ЖК «Космолет». Работы несколько раз останавливали. Здание планируют достроить.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал