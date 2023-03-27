Самарские нефтепереработчики получили награду за вклад в защиту экологии Самарской области

Заводские волонтеры высадили в лесах губернии более пяти тысяч сосен. Фото АО «КНПЗ»

Добровольцы Куйбышевского НПЗ поддерживают экологические акции «Кедры России», «Вода России», «Зеленая весна», «День Волги», «Родники Самарской области». В прошлом году вместе с другими нефтяниками заводчане высадили в областной столице 500 кедров. Стараниями нефтепереработчиков на границе Красноярского района и в Ново-Буянском лесничестве Самарской губернии в будущем вырастут новые боры - более пяти тысяч молоденьких сосен. Благодаря волонтерам хвойных деревьев становится все больше в Куйбышевском районе: каждый год они высаживают с учениками в школах саженцы елей в рамках собственного экологического фестиваля «ЕлкаФэст». Подрастающему поколению прививают любовь не только к флоре. Одна из любимых заводчанами, их детьми, учениками «Роснефть-классов», студентами Самарского политеха акций - «Золотая рыбка». За время ее проведения в Волгу выпущено более 76 тысяч мальков сазана и стерляди.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Комсомольская правда» наградила участников волонтерского движения #Экоравновесие

Участникам церемонии вручили памятные знаки и благодарственные письма (подробнее)

Вдохновила природа: предприятие-эковолонтер разработало мобильное приложение о Самарской Луке

Новокуйбышевскому НПЗ вручили памятный знак за вклад в экологию Самарской губернии (подробнее)