В Самарской области провели проверку затопленной водозаборной станции

Правоохранители провели проверку. Фото: прокуратура региона

В Исаклинском районе Самарской области организовали проверку по факту затопление водозаборной станции. В поселке 7 ключей сельского поселения Старое Вечканово есть угроза водоснабжения.

По информации прокуратуры Самарской области, после вмешательства правоохранителей органы местного самоуправления приняли неотложные меры по ликвидации разлива воды и минимизации последствий потопа. К счастью, угроза в населенном пункте устранена. Прокурор взял под личный контроль ликвидацию затоплений.

Виновных привлекут к ответственности. В адрес главы администрации района внесли представление.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал