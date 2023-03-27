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НовостиОбщество27 марта 2023 15:45

В Самарской области провели проверку затопленной водозаборной станции

Потоп представляет угрозу водоснабжению
Алена ПРОВКИНА
Правоохранители провели проверку. Фото: прокуратура региона

Правоохранители провели проверку. Фото: прокуратура региона

В Исаклинском районе Самарской области организовали проверку по факту затопление водозаборной станции. В поселке 7 ключей сельского поселения Старое Вечканово есть угроза водоснабжения.

По информации прокуратуры Самарской области, после вмешательства правоохранителей органы местного самоуправления приняли неотложные меры по ликвидации разлива воды и минимизации последствий потопа. К счастью, угроза в населенном пункте устранена. Прокурор взял под личный контроль ликвидацию затоплений.

Виновных привлекут к ответственности. В адрес главы администрации района внесли представление.

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