Детские и молодежные театральные коллективы Самарской области получили пять призовых мест

Регион забрал пять призовых мест. Фото: ГБУК "Агентство социокультурных технологий" и ГАУ СО «Самарское областное вещательное агентство»

Во Всемирный день театра детские и молодежные коллективы Самарской области получили пять призовых мест. Регион подтвердил свои лидерские позиции в ежегодном фестивале «Театральное Приволжье».

За звание лучшего школьного и молодежного театров боролись 28 коллективов из 14 регионов. В этом году проект охватил 8700 начинающих актеров, 644 коллектива, 87 экспертов и более 2000 зрителей. Регион занял первое место в номинациях «Лучшая режиссерская работа» и «Лучший молодежный спектакль». Также в этом сезоне регион значительно увеличилось количество участников – к проекту присоединились 1062 юных актеров.

Помимо этого, Самарская область забрала победу в номинациях «Лучшее музыкальное оформление» и «Лучшее художественное оформление». Также регион занял второе место в номинации «Лучший детский спектакль».

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