Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 марта 2023 16:46

Самарского директора оштрафовали на 30 тысяч за то, что ребенку не выдали учебник

Правоохранители провели проверку соблюдения законодательства
Алена ПРОВКИНА
Права ребенка восстановлены

Права ребенка восстановлены

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Исаклинском районе Самарской области ученику 5 класса не выдали необходимого учебника. Директора оштрафовали.

По информации прокуратуры Самарской области, в селе Большое Микушкино родители сообщили, что их ребенка не снабдили необходимым учебником по технологии. Правоохранители внесли руководителю образовательной организации представление, а также возбудили административное дело.

Права ученика восстановили, ребенку в полном объеме выдали учебники. Виновных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности. Директора школы оштрафовали на 30 тысяч рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал