Самарского директора оштрафовали на 30 тысяч за то, что ребенку не выдали учебник

Права ребенка восстановлены Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Исаклинском районе Самарской области ученику 5 класса не выдали необходимого учебника. Директора оштрафовали.

По информации прокуратуры Самарской области, в селе Большое Микушкино родители сообщили, что их ребенка не снабдили необходимым учебником по технологии. Правоохранители внесли руководителю образовательной организации представление, а также возбудили административное дело.

Права ученика восстановили, ребенку в полном объеме выдали учебники. Виновных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности. Директора школы оштрафовали на 30 тысяч рублей.

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