В самарской Загородном парке планируют обустроить смотровую площадку и подъемник-фуникулер

На территории появится смотровая площадка. Фото: предоставлены «ТерНИИгражданпроект»

В Самаре планируют обновить территорию Загородного парка. На участке хотят обустроить смотровую площадку и установить подъемник-фуникулер.

Ранее специалисты предлагали свои концепции, на основе которых создали проект обновленного Загородного парка. На территории хотят сохранить привычное зонирование на «шумные» и природные территории. Работники проведут работы по реставрации дорожек, мощению, освещению. У входа установят аллею сухих фонтанов, детскую площадку и спортивную зону.

Помимо этого, на территории установят смотровую площадку. В проект также вошли точки общественного питания, продажи сувениров и аттракционов.

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