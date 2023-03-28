Многие жители Самары уверены, что чувство юмора помогает им строить карьеру

Работодатели придерживаются аналогичной позиции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары уверены, что чувство юмора помогает им строить карьеру. Об этом заявил каждый шестой респондент. Информацию сообщили в пресс-службе сервиса SuperJob.

– 61% самарцев с чувством юмора уверены, что оно помогает им в поисках работы и в построении карьеры. Многие признаются, что им помогало умение удачно пошутить или к месту рассказать анекдот. Об этом рассказали опрошенные с доходом выше 80 тысяч рублей, – поделились специалисты.

Отмечается, что чувство юмора является значимым навыком для самарцев старше 45 лет – таковых оказалось 73%. Молодежь до 24 лет редко пользуется способностью шутить при построении карьеры.

Интересно, что работодатели также нередко обращают внимание на чувство юмора соискателя. Представители 51% компаний признались, что это будет дополнительным аргументом в пользу потенциального сотрудника.

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