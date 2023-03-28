Новые туристические поезда запустят из Самары в шесть городов в апреле 2023 года

С 28 апреля по 1 мая будет доступен новый туристический круиз Самара – Ульяновск – Пермь. Фото: Куйбышевская ЖД

Весной 2023 года из Самары назначат новые туристические поезда. Об этом сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.

С 21 по 23 апреля на поезде можно будет отправиться из Самары и Ульяновска в Йошкар-Олу, Казань и Чебоксары. Также из Самары в Волгоград назначается двухэтажный туристический поезд, пассажиры которого смогут поучаствовать в проектах «Яркие выходные в Приволжье» или «Вагон знаний. Главный урок истории».

Помимо этого, с 28 апреля по 1 мая будет доступен новый туристический круиз Самара – Ульяновск – Пермь. В Ульяновске пассажиров примут в пионеры и проведут по самым популярным достопримечательностям. В Перми туристы смогут посетить архитектурно-этнографический музей «Хохловка», технопарк с роботами, Кунгурскую ледяную пещеру и музей древностей.

И уже состоялось торжественное отправление первого туристического поезда по маршруту Самара – Киров. Во время трехдневного тура участники познакомятся с национальным колоритом и культурой Вятского края, а школьников ждет специальная экскурсионная программа.

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