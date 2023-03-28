Адвокат из Якутии потерял работу после пьяных поездок в Самарской области

Автомобилиста приговорили к обязательным работам и лишили статуса адвоката Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области суд рассмотрел уголовное дело в отношении 35-летнего адвоката из Якутии. Мужчина попался пьяным за рулем. Информацию сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Суд выяснил, что 3 декабря 2022 года нетрезвый якутянин катался на автомобиле «Тойота» по улицам Октябрьска. Его заметили полицейские и отстранили от управления машиной. Факт опьянения подтвердило освидетельствование.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264.1 УК РФ «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управлением транспортным средством в состоянии опьянения». Сразу после этого его лишили статуса адвоката Адвокатской палаты Республики Саха.

Отмечается, что во время суда экс-адвокат полностью признал свою вину. Его приговорили к 200 часам обязательных работ. Он также 2 года не сможет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.