В Самаре председатель ТСЖ получил условный срок из-за рухнувшей на ребенка ледяной глыбы

Наледь и снег упали с крыши дома на проходящего 10-летнего мальчика. Фото: СУ СК по Самарской области

В Самаре суд вынес приговор представителю правления товарищества собственников жилья. Он признан виновным в нарушении требований безопасности, которые повлекли причинение тяжкого вреда здоровью ребенка.

— Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, — сообщили в СУ СК по Самарской области.

Напомним, в марте 2022 года председатель не принял мер к очистке крыши дома, расположенного по улице Часовой в Октябрьском районе, от снега, сосулек и наледи. В результате этого 26 марта наледь и снег упали с крыши дома на проходящего 10-летнего мальчика.

Ребенок получил телесные повреждения в виде закрытого перелома диафиза левой бедренной кости. Ему потребовалась даже операция.

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