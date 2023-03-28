Форум «Культура. Вызовы времени» пройдет в Самаре 28 марта 2023 года

Во время форума будут продемонстрированы культурные достижения региона. Фото: министерство культуры Самарской области

Во вторник, 28 марта, в Самаре пройдет масштабный форум «Культура. Вызовы времени». Он организован в рамках Дня работника культуры.

Во время форума будут продемонстрированы культурные достижения региона, состоится профессиональный диалог и общение представителей творческих кругов, а также обсуждение ключевых вопросов развития отрасли.

В нем участвует более 400 человек. В их числе представители учреждений культуры и общественные деятели, ветераны отрасли и активисты молодежных проектов. В рамках форума в 12:00 начнут работать 6 творческих секций по актуальным направлениям.

На площадке театра юного зрителя «СамАрт» в 15:00 пройдет итоговое пленарное заседание. Полную его версию можно будет посмотреть на региональных каналах 29 и 30 марта 2023 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.