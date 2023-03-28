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НовостиОбщество28 марта 2023 5:24

Жители 46 кварталов в Самаре получат дворы в собственность

Подготовка документов уже началась
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Департамент градостроительства подготовит проекты межевания территорий

Департамент градостроительства подготовит проекты межевания территорий

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре жители 46 кварталов смогут распоряжаться дворовыми территориями по своему усмотрению. Сейчас идет подготовка документации. Информация размещена на сайте мэрии.

Согласно постановлению администрации, департамент градостроительства Самары подготовит проекты межевания территорий. В списке значатся кварталы в границах проспекта Карла Маркса, улиц Советской Армии, Блюхера, Санфировой; проспекта Карла Маркса, улиц Ивана Булкина, Блюхера, Карбышева, Антонова-Овсеенко, Авроры; проспекта Юных Пионеров, Ташкентского переулка, улиц Енисейской, Советской и другие участки.

Отмечается, что на подготовку документов отведено 12 месяцев.

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