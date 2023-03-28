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НовостиПроисшествия28 марта 2023 5:36

В Самаре бухгалтер перевела себе с расчетных счетов организации почти 400 тысяч рублей

Уголовное дело за присвоение в крупном размере направлено в суд
Ирина СИНЕГУБОВА
У 37-летней женщины возникла сложная финансовая ситуация.

У 37-летней женщины возникла сложная финансовая ситуация.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре бухгалтер присвоила деньги организации, которая специализируется на торговле безалкогольных напитков. Расследование уголовного дела уже завершено.

— Недостачу крупной суммы в размере 381 946 рублей выявили при проведении ревизии. При сопоставлении данных под подозрение руководства попала бухгалтер, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Как выяснилось, в 2022 году у 37-летней женщины возникла сложная финансовая ситуация, и она решила воспользоваться денежными средствами организации. Самарчанка переводила на свой расчетный счет денежные средства с расчетных счетов компании.

В настоящее время возбужденное уголовное дело за присвоение в крупном размере направлено в суд для рассмотрения по существу.

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