В Самаре сотрудница завода лишилась 3,5 млн рублей, решив заработать на бирже

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, ведется расследование
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Мошенники продолжают пользоваться доверчивостью жителей Самары. На этот раз на уловку попалась 58-летняя самарчанка. Женщина решила заработать на бирже, а в итоге осталась без денег.
Как рассказали в ГУ МВД по Самарской области, жертвой мошенников стала машинист одного из заводов. С ней в интернете связался неизвестный, который представился сотрудником биржи. Новый знакомый выступил с заманчивым предложением: он пообещал большой заработок и помощь в инвестировании в проекты.
Женщина заинтересовалась и перевела мошенникам более 3,5 млн рублей. После этого неизвестный перестал выходить на связь, а пострадавшая обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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