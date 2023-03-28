В Самаре сотрудница завода лишилась 3,5 млн рублей, решив заработать на бирже

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, ведется расследование Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мошенники продолжают пользоваться доверчивостью жителей Самары. На этот раз на уловку попалась 58-летняя самарчанка. Женщина решила заработать на бирже, а в итоге осталась без денег.

Как рассказали в ГУ МВД по Самарской области, жертвой мошенников стала машинист одного из заводов. С ней в интернете связался неизвестный, который представился сотрудником биржи. Новый знакомый выступил с заманчивым предложением: он пообещал большой заработок и помощь в инвестировании в проекты.

Женщина заинтересовалась и перевела мошенникам более 3,5 млн рублей. После этого неизвестный перестал выходить на связь, а пострадавшая обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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