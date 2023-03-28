Самарские врачи провели уникальную операцию пациенту с опухолью правой кисти

Мужчина прошел курс реабилитации и продолжает жить без ограничений. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Врачи самарского онкологического диспансера провели уникальную операцию пациенту с опухолью правой кисти. Для этого использовался индивидуальный эндопротез.

Мужчина принимал опухоль за мозоль от лопаты. Когда она начала непрерывно расти, он обратился в больницу. Пациенту поставили хондросаркому. При таком диагнозе лишь в 10% случаев при злокачественных опухолях коротких костей кисти удается сохранить органы.

Сначала мужчине удалили пораженную опухолью фалангу и заменили ее на временный протез. А затем специалисты изготовили индивидуальный эндопротез благодаря послойному соединению материалов и выращивания на 3D-модели.

Сейчас пациента уже выписали из стационара, мужчина прошел курс реабилитации и продолжает жить без ограничений. После операции удалось сохранить целостность сухожилий, связок кисти и ее функции.

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