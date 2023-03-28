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НовостиОбщество28 марта 2023 6:09

В Самарской области благодаря бдительности граждан изъяли почти 500 грамм наркотиков

Мероприятия были проведены в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью»
Валентина ПОЛИКАРПОВА
В полицию поступило 190 обращений, из них 162 – о фактах незаконного оборота наркотиков.

В полицию поступило 190 обращений, из них 162 – о фактах незаконного оборота наркотиков.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области подвели итоги акции «Сообщи, где торгуют смертью», которая проходила с 13 по 24 марта 2023 года. За это время в полицию поступило 190 обращений, из них 162 – о фактах незаконного оборота наркотиков. Информацию сообщили в ГУ МВД по региону.

– Из незаконного оборота было изъято более 491 грамма наркотических средств и психотропных веществ. Сотрудниками ОВД проверено свыше 950 мест массового пребывания молодежи, – рассказал начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Вячеслав Тишин.

За период акции также было выявлено 667 административных правонарушений и проверено 25 сайтов, распространяющих сведения о наркотиках. Роскомнадзор принял решение об их блокировке.

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