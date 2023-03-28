В Самарскую область в конце марта 2023 года придут дожди

Погода будет теплой и ветреной Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ночь на вторник, 28 марта 2023 года, на территории Самарской области прошли дожди. На этом осадки не закончатся – по сведениям синоптиков, они задержатся как минимум до конца рабочей недели. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.

– К середине недели, под влиянием гребня антициклона с севера, осадки прекратятся и только в конце периода ожидается небольшой дождь. Температурный фон понизится, но по-прежнему останется выше климатической нормы, – пояснили специалисты.

Отметим, что 29 марта дождя не будет – жителей региона ждет переменная облачность. Температура воздуха составит +8, +13 градусов. Однако 30, 31 марта, а также 1 апреля в регионе вновь ожидаются осадки. Температурные показатели останутся прежними, а порывы юго-восточного ветра составит 8-13 метров в секунду.

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