Делегация Банка России посетила Тольяттиазот

Визит состоялся в рамках мероприятий, посвященных 25-летию проекта «Мониторинг предприятий» / Фото: ПАО "ТОАЗ"

Делегация Центрального банка России посетила Тольяттиазот. Визит состоялся в рамках мероприятий, посвященных 25-летию проекта «Мониторинг предприятий». Его целью стало знакомство с работой завода.

Члены делегации, в которую вошли специалисты из разных регионов, посетили агрегат аммиака № 6 и производство карбамида. Там они познакомились с процессом производства минеральных удобрений, узнали о мощностях завода и об объеме выпускаемой продукции. Также гостям показали оборудование, которое используют для контроля качества технологических объектов и производимой продукции.

Отметим, ТОАЗ постоянно участвует в мониторинге предприятий, который проводит ЦБ. В этот раз участники делегации передали руководству завода благодарственное письмо за его готовность делиться отраслевой экспертизой экономической ситуации и перспективами развития отрасли химической промышленности.

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