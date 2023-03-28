Дома на двух старинных усадьбах в центре Самары признали памятниками архитектуры

В Самаре пополнился перечень объектов культурного наследия регионального значения Фото: Google. Карты.

Два жилых дома в центре Самары включили в единый государственный реестр памятников истории и культуры России. Они вошли в этот перечень в качестве объектов культурного наследия регионального значения. Об этом говорится в приказе УГООКН Самарской области от 22 марта 2023 года.

Так, памятником градостроительства и архитектуры признали жилой дом на усадьбе мещанина Михаила Кускова, расположенный по адресу: ул. Молодогвардейская, 89 (литеры А, А1, А2). Он был построен до 1902 года. Также в список ОКН вошел жилой дом на усадьбе купца Михаила Гордеева, который находится на улице Некрасовской, 94а. Его возвели в конце XIX века.

Согласно приказу УГООКН, рядом с этими старинными зданиями запрещено размещать объекты капитального строительства; устанавливать на их фасаде и крышах кондиционеры и крупногабаритные антенны; прокладывать инженерные сети наземным способом; устанавливать киоски, павильоны, навесы. Кроме того, нельзя сносить памятники архитектуры. Можно только проводить ремонт, консервацию и реставрацию или приспосабливать под современное использование без изменения особенностей зданий.

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