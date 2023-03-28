В Самарской области тольяттинец похитил продукты с прилавка магазина и попал на камеру

Мужчина уже был ранее судим за кражу, незаконный оборот наркотиков и хулиганство. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Комсомольском районе Тольятти мужчина похитив товар в магазине на сумму более 3 тысяч рублей. Момент кражи попал на запись с камер видеонаблюдения.

— Была составлена и распространена ориентировка с приметами вора. Им оказался 39-летний местный житель, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские узнали своего подучетного, ранее судимого за кражу, незаконный оборот наркотиков и хулиганство. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства.

Тольяттинец полностью признал вину, похищенные продукты он продал случайным прохожим за 1500 рублей, а вырученные деньги потратил на собственные нужды. В настоящий момент возбуждено уголовное дело.