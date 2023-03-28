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НовостиОбщество28 марта 2023 7:22

Погода установила новый температурный рекорд в Самарской области 27 марта 2023 года

Местами воздух прогрелся почти до +18 градусов
Валентина ПОЛИКАРПОВА
По данным синоптиков, теплая погода в регионе сохранится

По данным синоптиков, теплая погода в регионе сохранится

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 27 марта 2023 года, погода установила новый температурный рекорд в Самарской области. В регионе были зафиксированы экстремально-высокие температуры. Информацию сообщили в Приволжском УГМС.

Так, на станции Авангард показатели составили +17,8 градусов. Высокая температура позволила побить рекорд 2008 года – тогда воздух прогрелся до +13,8 градусов. Чуть более низкие температуры были зафиксированы в Большой Глушице и Безенчуке – там столбик термометра поднялся до 17,4 градусов тепла.

Отметим, что в дальнейшем в Самарской области сохранится теплая погода. Средняя температура воздуха на этой неделе составит +10, +15 градусов. Местами ожидаются небольшие дожди, которые сохранятся вплоть до конца марта.

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