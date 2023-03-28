В Самаре 60-летний водитель Renault сбил подростка на велосипеде

ДТП произошло на улице 2-й Южный проезд Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, которое произошло в Самаре в понедельник, 27 марта 2023 года. В Красноглинском районе водитель иномарки сбил подростка. Информацию сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Согласно данным ГИБДД, все случилось в 17:00 на улице 2-й Южный проезд п. Южный. 60-летний водитель Renault Logan ехал задним ходом и около дома №17 сбил 13-летнего велосипедиста. Подросток в этот момент ехал по краю дороги, несмотря на наличие тротуара.

– Мальчик был доставлен в больницу с места происшествия. Медработники назначили ему амбулаторное лечение, – информируют в региональном ГУ МВД.

Отмечается, что за всего за прошедшие сутки в регионе произошло 6 ДТП, в которых пострадали люди.

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