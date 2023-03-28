Стенды на аллее почетных граждан на ул. Ленинградской временно демонтируют в Самаре

В Самаре планируют обновить аллею почетных граждан / Фото: t.me/s/el_ryzhkova

В Самаре планируют преобразить аллею почетных граждан на улице Ленинградской. Ее обновят в рамках месячника по благоустройству.

– В ближайшее время стенды на аллее почетных граждан будут демонтированы. Уважаемые жители, не беспокойтесь – через некоторое время аллея появится в обновленном виде, – сообщила в своем телеграмм-канале руководитель управления информации и аналитики администрации Самары Елена Рыжкова.

Напомним, аллея почетных граждан Самары была создана несколько лет назад. Она располагается на улице Ленинградской от улицы Куйбышева до улицы Галактионовской. На этом участке размещены стенды с портретами почетных граждан и информацией об их достижениях, а также о заслугах перед городом и его жителями.

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