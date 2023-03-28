Фестиваль самарского кино «Сделано здесь» откроется в кинотеатре «Художественный» 5 апреля

По итогам зрительского голосования будет создан альманах лучших фильмов. Фото: министерство культуры Самарской области

С апреля 2023 года в кинотеатре «Художественный» стартует фестиваль самарского кино «Сделано здесь». В рамках него раз в месяц кинотеатр предоставит региональным кинематографистам возможность показать свои работы.

Посмотреть творчество самарских авторов жители смогут бесплатно. По итогам зрительского голосования будет создан альманах лучших фильмов фестиваля, которые покажут в муниципальных кинозалах Самарской области.

В проекте могут участвовать короткометражные и полнометражные фильмы в жанрах игрового и документального кино, анимации, созданные на территории Самарской области. Открытие фестиваля состоится 5 апреля в 19:00 с премьеры фантастической драмы «Без помех» Дениса Кудрина.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.