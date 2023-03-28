Водитель «Лада Калина» сбил женщину на Московском шоссе в Самаре

Пешехода госпитализировали с места ДТП Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В понедельник, 27 марта 2023 года, в Самаре произошло ДТП с участием пешехода. Водитель отечественного автомобиля сбил женщину на пешеходном переходе. Информацию сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД.

По данным ГИБДД, все произошло в 9:00 в Красноглинском районе. 40-летний водитель «Лада Калина» ехал по Московскому шоссе в сторону улицы Совхозная. Напротив дома №3 квартала 7 поселка Мехзавод он сбил 36-летнюю женщину. Пострадавшая в этот момент переходила дорогу по пешеходному переходу.

Женщину госпитализировали с места происшествия. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Отметим, что это не единственное ДТП с участием пешехода, которое произошло в Самаре 27 марта. Аналогичное происшествие случилось на улице улице 2-й Южный проезд – там водитель сбил 13-летнего велосипедиста.

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