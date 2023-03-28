Прокуратура начала проверку из-за обрушения потолка в доме на ул. Дыбенко в Самаре

От травм жильцов квартиры спас натяжной потолок / Фото: Людмила Ванюшина

Прокуратура Октябрьского района Самары начала проверку из-за ЧП в доме № 10 на улице Дыбенко в Самаре. Там в одной из квартир обрушился потолок.

- Организована проверка соблюдения управляющей организацией (ООО «УК «Грас») требований жилищно-коммунального хозяйства. Ход и результаты находятся на контроле прокуратуры района, - сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Напомним, в квартире дома 1959 года постройки упала дранка на приличной площади. Семью с 9-летним ребенком от травм спас натяжной потолок. Как сообщили «КП-Самара» в управляющей компании, они знают о случившемся. Они заявили, что примут меры, как только жильцы демонтируют натяжной потолок.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.