В медкабинете самарской школы отсутствуют необходимые медицинские изделия

По результатам проверки в адрес директора школы внесли представление. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Советского района Самары провела проверку оснащения медицинского кабинета в школе № 69 и обнаружила нарушения.

— По результатам проверки выявлено, что оснащение медкабинета в школе не отвечает требованиям. В кабинете отсутствуют медицинские изделия, — рассказали в прокуратуре Самарской области.

Речь идет об оториноскопе, плантографе, аппарате искусственной вентиляции легких Амбу и др. По результатам проверки в адрес директора школы внесли представление об устранении нарушений в сфере здравоохранения.

Сейчас акт находится на рассмотрении. Устранение нарушения взято на контроль прокуратурой района.

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