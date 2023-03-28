Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 марта 2023 8:23

В медкабинете самарской школы отсутствуют необходимые медицинские изделия

Нарушения обнаружила прокуратура района
Ирина СИНЕГУБОВА
По результатам проверки в адрес директора школы внесли представление.

По результатам проверки в адрес директора школы внесли представление.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Советского района Самары провела проверку оснащения медицинского кабинета в школе № 69 и обнаружила нарушения.

— По результатам проверки выявлено, что оснащение медкабинета в школе не отвечает требованиям. В кабинете отсутствуют медицинские изделия, — рассказали в прокуратуре Самарской области.

Речь идет об оториноскопе, плантографе, аппарате искусственной вентиляции легких Амбу и др. По результатам проверки в адрес директора школы внесли представление об устранении нарушений в сфере здравоохранения.

Сейчас акт находится на рассмотрении. Устранение нарушения взято на контроль прокуратурой района.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.