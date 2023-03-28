Железнодорожный круиз из Самары в Ульяновск и Пермь отправится на майские праздники

Всех путешественников ждет обзорная экскурсия по городу. Фото: Куйбышевская ЖД

На майские праздники можно будет отправиться в новый межрегиональный тур из Самары в Ульяновск и Пермь. Туристический поезд тронется с самарского вокзала 28 апреля и прибудет обратно 1 мая.

В Ульяновске туристы посетят Дом-музей семьи Ульяновых и выставочный павильон «Гараж СССР. РетроМотоТехника». После погружения в атмосферу пионерского детства пассажиры отправятся в Пермь.

Там можно будет выбрать одну из понравившихся экскурсионных программ. Первая группа в рамках «Реальной Перми» посетит архитектурно-этнографический музей «Хохловка», познакомится с оригинальными десертами, увидит процесс создания человекоподобных роботов.

А вторая группа, которая выберет программу «Пермский период», отправятся в старейший город Кунгур, увидят Кунгурскую ледяную пещеру с кристаллами и подземными озерами. Также всех путешественников ждет обзорная экскурсия по городу.

В пресс-службе Куйбышевской ЖД отмечают, что в составе поезда – комфортабельные вагоны плацкарта, купе и СВ с кондиционерами, экологически чистыми туалетными комплексами и розетками для зарядки гаджетов.

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