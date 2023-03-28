В Самарской области появился комплекс, выявляющий способности детей к видам спорта

Комплекс будут использовать для детей в возрасте от 5,5 до 12 лет. Фото: сайт "Стань чемпионом"

Программно-аппаратный комплекс «Стань чемпионом», который выявляет способности детей к видам спорта, появился на стадионе «Нефтяник» в городе Отрадный Самарской области. «Демография». Об этом сообщает портал национальныепроекты.рф.

Комплекс будут использовать для детей в возрасте от 5,5 до 12 лет. Его установили в рамках проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта. Благодаря тестированию сотрудники стадиона смогут определить психофизиологические и функциональные возможности организма, проводить антропологические и спортивные измерения.

В конечном результате программа выдает подробное заключение с рекомендациями по выбору видов спорта. Тестирование можно пройти бесплатно. Для этого нужно принести с собой спортивную одежду и обувь, свидетельство о рождении, справку от педиатра о состоянии здоровья ребенка и паспорт законного представителя для заполнения согласия на обработку персональных данных. Записаться можно по телефону: 8(84661)2-11-10.

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