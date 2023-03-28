Перевозчиков на маршруты № 92 и 207 не смогли найти в Самаре

Ни одна компания не захотела возить пассажиров по маршрутам № 92 и 207 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре провалился конкурс по поиску перевозчиков на два коммерческих маршрута - № 92 «Ул. Калининградская – Площадь Памяти» и № 207 «Завод «Экран» - Хлебная площадь». Его признали несостоявшимся. Информация об этом размещена на сайте городской администрации.

Открытый конкурс на право получения свидетельства о выполнении перевозок по маршрутам № 92 и 207 объявили еще в начале марта. Заинтересованные компании могли подать заявку на участие в нем в течение нескольких недель.

Итоги подвели в понедельник, 27 марта 2023 года. Как выяснилось, никто не захотел обслуживать данные маршруты. На конкурс не подали ни одну заявку.

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