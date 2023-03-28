На Домклик можно подтвердить право владения недвижимостью

Получение выписки может пройти в несколько кликов. Фото: https://ru.freepik.com/author/racool-studio.

С 1 марта 2023 года Росреестр перестал публиковать сведения о собственниках в выписке из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), если ее заказывают третьи лица. Данные о владельце жилья покажут только ему самому, его супруге или супругу, а также — в особых случаях — сотрудникам госорганов и нотариусам. Теперь собственник недвижимости может доказать свое право владения ею для подготовки сделки купли-продажи несколькими способами.

Первый вариант — подтвердить право собственности онлайн на Домклик. Это бесплатно, займет всего несколько минут. Достаточно пройти по ссылке, которую получит собственник, зайти в свою учетную запись на госуслугах и следовать инструкции. Подтверждение поступит на портал автоматически, после чего объект недвижимости для заключения сделки одобрят в ускоренном режиме.

Второй вариант — заказать онлайн-выписку на портале Госуслуг и загрузить ее на Домклик.

Третий вариант — лично заказать выписку из ЕГРН в многофункциональном центре, несколько раз посетить МФЦ и самому загрузить документы на портал.

- Мы внимательно следим за всем, что происходит на рынке жилой недвижимости, чтобы предлагать клиентам удобные и надёжные онлайн-решения. Благодаря нашему сервису подтвердить право собственности можно быстро, легко и безопасно. Мы гарантируем конфиденциальность всех данных, полученных от клиента. А в случае любой повторной проверки от клиента не потребуется никаких дополнительных действий, вся необходимая информация, подписанная электронной подписью Росреестра, уже имеется, - сообщил и. о. директора дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи.