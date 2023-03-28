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НовостиОбщество28 марта 2023 10:04

Власти Самары проверили работу автобусного маршрута №37

Проверка была проведена после жалоб местных жителей
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Самарцы сообщали, что транспорт ходит с увеличенным интервалом

Самарцы сообщали, что транспорт ходит с увеличенным интервалом

Фото: администрация Самары

В Самаре состоялась проверка работы автобусного маршрута №37. Ее провели представители департамента транспорта и перевозчика «СамараАвтоГаз». Информацию сообщили в пресс-служба департамента.

Мероприятие прошло после жалоб жителей. Горожане сообщали, что автобусы стали ходить с увеличенным интервалом. Проверяющие пообщались с пассажирами и выяснили все нюансы.

– Сбои в движении транспорта были по причине погодных условий, технических неисправностей. По плану на маршруте в настоящий момент работает 17 единиц транспорта. Мы пообщались с пассажирами, сейчас у нас есть предложения по корректировке расписания маршрута, – рассказала представитель «СамараАвтоГаз» Анна Замыцкая.

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