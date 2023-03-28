Авианаправление из Москвы в Самару попало в десятку самых востребованных в марте 2023 года

Многие путешественники стремятся в Самару Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Аналитики продолжают проводить исследования, в результате которых предоставляют самые востребованные направления. Перелет из Москвы в Самару попало в топ-10.

По информации сервиса Туту.ру, средний чек перелетов по стране превышает 12 тысяч рублей туда-обратно. Самым популярным направлением стал перелет из Москвы в Сочи. На втором месте: Москва-Санкт-Петербург. На третьем месте: Москва- Минеральные Воды. Направление из Москвы в Самару заняло 7 место.

Перелет из столицы в Самару будет стоит – 6 869 рублей. На восьмом месте – Москва – Махачкала (6 826 рублей).

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