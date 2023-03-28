Многие самарцы считают искусственный интеллект рывком в развитии технологий

Многие уже используют нейросети в своей работе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местные жителей уже активно используют искусственный интеллект. Новые технологии назвали большим рывком.

По информации «Авито Работа», 67% респондентов признались, что считают искусственный интеллект рывком в развитии технологий. Нейросети уже внедряют в бизнес. Горожане считают, что это помогает автоматизировать многие рутинные задачи. Четверть опрошенных не приветствует развитие искусственного интеллекта. Их развитие вызывает опасение, что машины будут выполнять работу вместо людей.

Помимо этого, растет количество людей, желающих связать с этим направлением свою карьеру. Онлайн-опрос провели в марте 2023 года.

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